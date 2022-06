Lebensmittelverschwendung: Schweizer Läden vernichten jährlich 5000 Tonnen noch essbares Fleisch

1 / 5 Rund 5000 Tonnen noch konsumierbares Fleisch landen jährlich in der Biogasanlage, belegen «K-Tipp»-Recherchen. Tamedia/Urs Jaudas

Dabei gäbe es genügend Alternativen zu den Biogasanlagen. Die Grossverteiler könnten das Fleisch «einfrieren, zu einem reduzierten Preis anbieten oder einer karitativen Organisation spenden.» Tamedia AG/Michael Trost Insbesondere die Grossverteiler wie Coop und Migros hinken bei dem Thema hinterher. Urs Jaudas

Täglich entsorgen die Schweizer Grossverteiler Frischfleisch, das am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden darf. Noch immer in Plastik geschweisst, wandern die Produkte in Biogasanlagen, wie «K-Tipp» (Bezahlartikel) berichtet. Rund 5000 Tonnen Fleisch werden jährlich so entsorgt, zeigen die Recherchen des Konsumentenmagazins. Die entsorgte Menge entspreche dem jährlichen Fleischkonsum von rund 100’000 Schweizerinnen und Schweizern.

Es gäbe genügend Alternativen

Allein in der Kompostier- und Biogasanlage Oensingen sollen wöchentlich zwei bis drei Tonnen Fleisch landen. Dort werden die Lebensmittel kleingehackt und zu Biogas vergärt. «K-Tipp» kritisiert die grossen Mengen an konsumierbarem Fleisch, das in die Anlagen wandert. Das Magazin erklärt, die Grossverteiler könnten das Fleisch stattdessen «am letzten Tag des Verbrauchsdatums aus dem Kühlschrank nehmen, neu etikettieren, einfrieren, zu einem reduzierten Preis anbieten oder einer karitativen Organisation spenden.» Dies sei vom Bund ausdrücklich erlaubt. Es gibt also durchaus andere Möglichkeiten, als die noch essbaren Fleischprodukte tonnenweise zu Biogas zu verarbeiten.

Bund will Verschwendung reduzieren

Der Bund will Massnahmen wie das Einfrieren der Lebensmittel einsetzen, um die Lebensmittelvernichtung drastisch zu senken. 50 Prozent weniger Lebensmittel sollen bis zum Jahr 2030 in die Biogasanlagen wandern, berichtet «K-Tipp». Auch Coop und Migros haben den Aktionsplan unterzeichnet. Dennoch hapert es an der Umsetzung. Coop erklärt auf Nachfrage des Magazins, man könne «die Vorgaben zur vollständigen Gewährleistung der Kühlkette nicht umsetzen», auch die Migros weist auf Herausforderungen in der Planung hin. So hingen etwa in der Grillsaison die Einkäufe stark vom Wetter ab.

