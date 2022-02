Ermittlungen in Thailand - Schweizer lag tot in seinem Haus – scharfer Gegenstand steckte im Schädel

Peter W. wohnte in diesem Haus in der thailändischen Provinz Ratchaburi, rund 100 Kilometer westlich der thailändischen Hauptstadt Bangkok.

Der Schweizer Rentner Peter W. wurde tot in seinem Haus in Thailand aufgefunden.

Die thailändische Polizei ermittelt in einem mysteriösen Todesfall: Der 67-jährige Schweizer Peter W. wurde am frühen Mittwochmorgen in seinem Haus in der Provinz Ratchaburi, rund 100 Kilometer westlich der thailändischen Hauptstadt Bangkok, entdeckt. W. lag nackt neben seinem Bett, ein «scharfer Gegenstand» ragte aus seinem Schädel hervor.