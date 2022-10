Palma de Mallorca: Schweizer lassen Köchin 18 Stunden am Tag arbeiten – festgenommen

Wie die Frau der Polizei mitteilte, hatte sie über Bekannte ein Jobangebot als Köchin in Spanien erhalten. Die Schweizer zahlten dem Opfer ein Flugticket, um es nach Spanien zu bringen. Im Haus zwangen die beiden die Frau, an neun aufeinanderfolgenden Tagen 15 bis 18 Stunden täglich zu arbeiten, berichtet «Diario de Mallorca». Als sie sich darüber beschwerte, boten die Männer ihr 500 Euro an, damit sie in ihr Land zurückkehren könne. Die Frau weigerte sich aber, woraufhin sie von den Verdächtigen angegriffen wurde. Sie musste sich daraufhin in ein Spital begeben.