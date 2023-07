Schweizer lassen Luxusautos für Sommerferien in den Balkan transportieren

Tausende Schweizer Doppelbürger sind derzeit in den Ferien im Balkan. Um dort rumfahren zu können, lassen viele ihre Luxusautos in die Region transportieren – oder mieten gar extra eines.

Auf Social Media kursieren Videos von Schweizer Luxusautos in der Balkanregion. Einige lassen sich die Autos mit dem Lastwagen liefern. 20min

Darum gehts Videos von Lastwagen voller Luxusautos kursieren auf Tiktok.

Gemäss den Transportunternehmen fahren sie die Autos für mehrere Hundert Franken von der Schweiz in die Balkanregion.

Auch Mitglieder der 20-Minuten-Community haben Freunde, die diesen Service nutzen.

Laute Motoren, glänzende Karosserie und Schweizer Kennzeichen: Junge Männer zeigen auf Social Media, wie sie mit Ferraris, Lamborghinis und anderen Luxusautos in Städten der Balkanregion unterwegs sind. In den Kommentaren erhalten sie zum einen Achtung aber auch Kritik . Andere Aufnahmen zeigen Lastwagen voller teurer Fahrzeuge, die von der Schweiz nach Nordmazedonien oder in den Kosovo fahren.

Luxuskarren verfrachten – das sagen Transportunternehmen

Ein Unternehmen, welches im Sommer etliche teure Autos nach Nordmazedonien bringt, ist «Rudi Transport» von Muharem Useiji. Das zeigen auch seine Videos auf Tiktok. «Die Kunden wollen mit ihren schönen Autos nicht die langen Strecken in die Heimat zurücklegen. Darum rufen sie mich an und wir bringen ihnen das Auto mit dem Lastwagen in die Region», sagt Useiji zu 20 Minuten. Bei den Autos handle es sich um viele BMWs und Mercedes, aber auch um Ferraris oder Porsches. Wie viel so ein Transport kostet, will der Geschäftsführer nicht preisgeben.

Laut dem Autotransportunternehmen NITI in Spreitenbach bewegt sich der Preis des Transports zwischen 1300 und 1500 Franken für den Hin- und Rückweg und ist abhängig vom Volumen und Gewicht des Autos. Die teuren Autos seien nicht für lange Fahrten geeignet. Sie verbrauchten viel Benzin und hätten eine begrenzte Fahrleistung, so der Geschäftsführer.

Das sagen die Secondos

«So wie der Sheikh seinen Bugatti Chiron nach Zürich verfrachten lässt, gibt es Landsmänner, die ihre teuren Fahrzeuge in den Kosovo transportieren lassen», sagt Leard (23) aus dem Kanton Basel-Land. Wie der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln sagt, kennt auch er Leute, die das machen. Als einen Grund dafür, weshalb die Fahrer der Luxusautos nicht selbst den 1700 Kilometer Weg auf sich nehmen, nennt der 23-Jährige, dass jeder gefahrene Kilometer zu einem Wertverlust beitrage.

Auch Comedian Bendrit Bajra (27) habe seinen Mercedes schon nach Albanien transportieren lassen wollen. «Ich bin aber ein Chaot und habe es jeweils verpasst, frühzeitig den Transport zu buchen. Dann war immer schon alles ausgebucht.» Die Anbieter, die er kenne, verlangen für den Hin- und Rückweg rund 1500 Franken. Wie er findet, lohne sich das. «Für die Ferien nehme ich jeweils das schnellste und teuerste Auto, aber natürlich nicht, um cool zu sein», sagt der Comedian mit einem Augenzwinkern. Bei teuren Autos sei jeder Kratzer ein grosser Verlust und die rund 20 bis 25 Stunden Fahrt von der Schweiz in den Balkan damit ein grosses Risiko.

S. (28) aus dem Kanton Bern hat ebenfalls Freunde, die ihre Luxusautos in den Kosovo transportieren lassen. «Meiner Meinung nach machen sie das nur, um in der Heimat mit ihren Autos anzugeben. Sie wollen der Familie und den Freunden zeigen, wie gut es ihnen finanziell geht.» Davon hält die 28-Jährige nicht viel. «Es ist paradox: Einige lassen ihre Ferraris und Lamborghinis für viel Geld transportieren und fahren gleichzeitig mit dem Familienauto runter. Im Balkan angekommen, sind sie dann aber nur noch mit dem Luxusauto unterwegs und lassen das normale Gefährt auf dem Parkplatz stehen.»

«Statussymbol» – darum sind die Autos so wichtig

Mile aus Luzern fährt jedes Jahr nach Deçan, um ihre Familie zu besuchen. Neben dem Transport berichtet sie noch von einem anderen Phänomen: «Viele junge Schweizer mieten für die Ferien teure Autos und fahren mit ihnen in den Balkan.» Auch ein Verwandter der Schweizerin hätte das in der Vergangenheit getan. Der Grund: «Ein teures Auto gilt als Statussymbol.» Das bestätigt auch A.S. aus Basel. «Als Schweizer mit einem Luxusauto wird man wie ein Star behandelt», sagt der 29-Jährige mit kosovarischen Wurzeln. Wie er betont, würden die Videos und Bilder auf Social Media das Phänomen noch weiter vorantreiben.

Luxusauto für die Ferien – das sagen Autovermietungen

Verschiedene Schweizer Vermieter von Luxusautos bestätigen gegenüber 20 Minuten, dass sie vor allem im Sommer Anfragen von jungen Erwachsenen erhalten, ob man mit den Autos in die Balkanregion fahren kann. Auch der Inhaber der SAC Sportscars AG in Spreitenbach kennt das Phänomen. «Ich werde mit Anfragen überhäuft. Viele wollen meine Ferraris, Lamborghinis oder McLarens mieten, in den Balkan transportieren lassen und dann vor Ort damit während den Ferien rumfahren.» Wie der Inhaber sagt, sei das bei ihm jedoch aus Versicherungsgründen nicht möglich.

