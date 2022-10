«Ninja Warrior Germany»-: Schweizer (26) steht vor dem Finaleinzug

Müller hat eine bemerkenswerte sportliche Ausbildung, denn er ist ein erfahrener Sportkletterer. 2015 spielte er die Hauptrolle in einem Dokumentarfilm über das Sportklettern, der in Nordeuropa, insbesondere in Skandinavien, gefilmt wurde.

In dieser Sendung treten Athleten und Athletinnen in spannenden Hindernisparcours gegeneinander an.

Der Küssnachter Marco Müller, der vor kurzem sein Maschinenbaustudium in Zürich abgeschlossen hat, ist einer der vielversprechendsten Athleten dieser siebten Saison. Der 26-Jährige ist kein Unbekannter in dieser Sendung. Im Jahr 2019 hatte er bereits «Ninja Warrior Switzerland» gewonnen, und wurde so zum Schweizer «Last Man Standing». Es scheint jedoch, dass in dieser Ausgabe der ehemalige Ninja-Champion mehr zu kämpfen hat als noch vor einigen Jahren. Tatsächlich steige das Niveau der Teilnehmer von Jahr zu Jahr, sagt das Produktionsteam der Sendung, RTL Deutschland, im Gespräch mit 20 Minuten.