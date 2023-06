Global Wealth Report: Schweizer Vermögen wachsen – weniger Superreiche

Starker Einbruch der Vermögen im Westen

«Grund für die sinkenden Finanzvermögen waren vor allem gestiegene Zinsen, gefallene Aktienmärkte und ein volatiles makroökonomisches Umfeld, bedingt durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine», sagt Michael Kahlich, Partner bei BCG in Zürich und Co-Autor der «Global Wealth Report»-Studie. Vor allem die westliche Welt habe 2022 einen starken Einbruch bei den Finanzvermögen erlebt: In Nordamerika sank das Finanzvermögen um mehr als zehn Billionen US-Dollar, in Westeuropa um 1,4 Billionen.