Pressekonferenz: Mehr als jede zweite Schweizer Lehrperson hat Gewalt erlebt

In Teilen der Schweiz beginnt am Montag das neue Schuljahr. Gemäss dem Dachverband Lehrerinnen und Lehrer (LCH) steht an einigen Schulen auch dieses Jahr erst in letzter Minute fest, ob am ersten Schultag eine Lehrperson vor der Klasse steht. Das wolle man ändern. An einer Pressekonferenz präsentiert der Verband seinen Aktionsplan.