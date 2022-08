Journalistin beeindruckt : «Schweizer lernen es bereits als Kinder» – so wird unser Güsel-System gefeiert

Die in Guatemala erscheinende Zeitung «La Hora» widmet dem Recycling und der Müllabfuhr in der Schweiz einen langen Artikel. Und ist begeistert davon, wie gut alles funktioniert.

Darum gehts Eine guatemaltekische Zeitung preist die Schweiz als Vorbild in Abfalltrennung an.

Dafür hat die Journalistin die Stadt Fribourg unter die Lupe genommen.

Sie kommt zum Schluss, dass andere Länder viel von der Schweiz lernen können, was das ökologische Bewusstsein angeht.

Eine guatemaltekische Zeitung hat einen ganzen Artikel der Schweiz und ihrer Abfalltrennung gewidmet. So schreibt «La Hora», die Schweiz sei ein Vorbild in Umweltbewusstsein und ein Modell für Abfalltrennung. Am Beispiel von Fribourg beschreibt die Journalistin, wie das Bewusstsein für Abfalltrennung eines Schweizers bereits ab der Kindheit gefördert wird.

So habe eine Lehrerin in einer Grundschule im Kanton Freiburg die Kinder gebeten, ihre Taschen zu entleeren, bevor sie das Schulzimmer betraten. Die Kinder hätten dann Abfälle wie Papier, Karton, Flaschen und Aluminium an den entsprechenden Entsorgungsstellen deponiert.

Kinder werden früh sensibilisiert

Die Autorin beschreibt, wie die Kinder darauf sensibilisiert werden, dass es wichtig ist, Abfall zu trennen und die Umwelt zu schonen. Die Kinder seien sich bewusst, dass sie und die nächsten Generationen betroffen sein werden, sollten sie nachlässig handeln.

Auch die Tatsache, dass Schweizerinnen und Schweizer oft ihre eigene Stofftasche zum Einkaufen bringen, erwähnt die Journalistin im Artikel. Ein Gemeinderatsmitglied von Freiburg, Andrea Burgener Woeffray, bestätigt gegenüber der Zeitung, «dass die Schweizerinnen und Schweizer streng mit sich selbst sind, was das Recycling betrifft».

Umweltbewusstsein der Kinder früh gestärkt

Dass das Bewusstsein der Kinder bereits in der Schule gestärkt wird, solle dazu führen, «dass Kinder ihre Eltern erziehen können, wenn sie in der Schule etwas Sinnvolles gelernt haben», wird Burgener Woeffray weiter zitiert. In der Schweiz sei jede Einwohnerin und jeder Einwohner für die Trennung der Abfälle verantwortlich.

Die «La Hora»-Journalistin beschreibt dann detailliert, wie in der Schweiz die Müllabfuhr funktioniert – zum Beispiel, dass es in der Regel zwei Personen sind, die die Abfälle einsammeln und dass verschiedene Abfallarten an verschiedenen Tagen abgeholt werden.

«Vorschriften und Kontrollen sind streng»

«Die geltenden Vorschriften und Kontrollen sind streng und können nicht übertreten werden», beschreibt der Artikel die Mittel, mit denen Müllabfuhr und Recycling in der Schweiz durchgesetzt werden. Und zur direkten Demokratie heisst es: «Eine der Qualitäten der Schweizer Bevölkerung ist, dass sie sich für Themen engagiert, die sie betreffen, wie zum Beispiel die Notwendigkeit des Naturschutzes und der Abfallwirtschaft.»

Und weiter: Wenn Bürger oder Gruppen mit den Entscheidungen ihrer Vertreter in der Legislative nicht einverstanden sind, schliessen sie sich zusammen, sammeln Unterschriften und fordern ihre Abgeordneten auf, diese Vorschriften zu ändern oder zu ergänzen.»

Guatemala hat kein Abfallbewirtschaftungsmodell wie die Schweiz. Tausende von Tonnen Abfall stauen sich in den Deponien des Landes. Diese bergen Gefahren für Mensch und Umwelt.