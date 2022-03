Kritik an Armee – «Schweizer Luftabwehr könnte im Kriegsfall nur 35 Ziele beschiessen»

Die Schweiz investiert viel Geld in moderne F-35-Tarnkappenjets und in eine Luftabwehr, die vor allem auf grössere Reichweiten ausgelegt ist.

Abwehrsysteme sehr schnell ausgeschossen

F-35 vor allem für Überraschungsangriffe geeignet

Auch die F-35 hält Hug für eine Fehlbesetzung, denn diese seien vor allem für Überraschungsangriffe in feindlichem Gebiet konzipiert und weniger für defensive Aufgaben geeignet. «Deutschland beschafft seine F-35-Jets für die nukleare Teilhabe im Nato-Verbund, das heisst für den Abwurf von Atombomben tief im feindlichen Territorium», so Hug. Dieser Einsatzbereich fällt für die Schweiz offensichtlich weg.

Welche Rolle spielt die Schweiz im europäischen Verbund?

Aus diesen Überlegungen hinaus fordert Hug eine Armee- und Verteidigungsstrategie, welche die Aufgabe der Armee konkret beschreibt. So müsse auch die Frage im Fokus stehen, ob militärische Verteidigung weiterhin autark gedacht werde oder Bereiche europäisiert würden. «Die Schweiz muss wissen, welche Rolle sie im europäischen Verbund spielen will und kann solche Fragen nicht erst auf später – also für den Kriegsfall – herausschieben», so Hug.