Störung: Schweizer Luftraum wegen Systemausfall gesperrt – erste Flüge annulliert

Der Flughafen Zürich informierte um 8.30 Uhr zur Flugsituation in Kloten. «Wir erwarten stand jetzt, dass der Flugbetrieb vor dem Mittag in reduzierter Kapazität wieder hochgefahren wird. Das Check-in am Flughafen Zürich läuft weiter», so der Flughafen Zürich.