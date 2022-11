Schweizer Luftwaffe trainert wegen Lärm in Grossbritannen

Dank eines Vertrags kann die Schweiz ihre Militärpiloten in Grossbritannien trainieren.

Die Trainingsmöglichkeiten der Schweizer Luftwaffe sind in der Schweiz begrenzt.

Noch bis Anfang Dezember 2022 trainieren Angehörige der Schweizer Luftwaffe mit bis zu zehn F/A-18 Kampfjets in Leeming (GB). Das Training in Nordengland ist zentraler Bestandteil des Nacht- und Tiefflugtrainings der Luftwaffe. Dabei absolviert die Luftwaffe etwa die Hälfte ihrer jährlichen Nacht- und Tiefflugtrainings auf ihren Kampfflugzeugen.

In Grossbritannien trainieren die Schweizer F/A-18-Piloten die Grundlagen des Luftpolizeidienstes bei Nacht. Und sie überprüfen und vertiefen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in der Luftverteidigung bei Dunkelheit. Insgesamt nehmen rund 55 Piloten und 120 Angehörige des Bodenpersonals an den Trainings teil.