Richard Mille RM-UP-01 Ferrari: Schweizer Luxusmarke bricht Weltrekord für dünnste Uhr

Richard Mille sticht Bulgari aus

Kampf um Hundertstel

«Für ein solches Projekt war es notwendig, all das Wissen, das wir in jahrelanger Praxis gesammelt hatten, und alle denkbaren Normen der Uhrmacherei beiseitezulegen», schreibt die Schweizer Uhrenmarke. «Die letzten Millimeter an Tiefe abzutragen, war ein äusserst anspruchsvoller und langwieriger Prozess.»