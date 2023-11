Schweizer machen bei Rabattschlacht am Singles Day kaum mit

Der Singles’ Day am 11. November kommt aus China. Die Menschen in der Schweiz halten offenbar wenig von der Rabattschlacht.

11. November : Diese Rabatte gibts am Singles’ Day

1 / 20 Viele Shops in der Schweiz machen beim Singles’ Day mit. In der Slideshow siehst du einige der Angebote mit hohen Rabatten. 20min/Anna Bila Amorana wirbt für seine «Singles’ Week» mit bis zu 50 Rabatt auf Toys für Solosex. Screenshot/Amorana.ch Sunrise bietet einige seiner Mobilabos bis am 14. November in Aktion an. Screenshot/Sunrise.ch

Singles’ Day: darum gehts Am 11. November gibt es wieder hohe Rabatte im Schweizer Onlinehandel.

Viele Menschen machen bei der Rabattschlacht allerdings nicht mit, wie eine Umfrage zeigt.

Das hat auch mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten durch die Inflation zu tun.

Am 11. November beginnt mit dem Singles’ Day die Rabattschlacht zum Jahresende. Laut einer Umfrage von Blackfridaydeals.ch kennt jede dritte Person in der Schweiz den Tag, 2020 war es jede vierte. Trotzdem wollen nur fünf Prozent etwas kaufen, wie die Umfrage (siehe Box) zeigt. Die Menschen in der Schweiz kaufen oft Produkte, die es selten günstiger gibt, etwa Parfums und Handy-Abos – Beispiele siehst du in der Slideshow.

Umfrage zum Singles’ Day Der Meinungsforscher Demoscope hat im Oktober im Auftrag von Blackfridaydeals.ch 1008 Menschen zum Singles’ Day befragt. Der Tag kommt aus China, wo die Zahl Elf Glück symbolisiert.

Inflation verhindert Kaufrausch

Über die Hälfte hat ihr Konsumverhalten angepasst, auch wegen der steigenden Lebenshaltungskosten , bei den 15- bis 34-Jährigen sind es zwei Drittel, bei den Westschweizern drei Viertel. Die Bereitschaft, teure oder nicht unbedingt benötigte Produkte zu kaufen, ist rückläufig. Ein Viertel gab an, aufgrund der höheren Preise weniger einzukaufen. Haushalte mit hohem Einkommen passen ihr Einkaufsverhalten hingegen kaum an.

Hauptzielgruppe zögert

Besonders betroffen von diesen Einschränkungen sei die Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen, die 75 Prozent der Personen ausmacht, die am Singles’ Day einen Einkauf planen, heisst es in der Umfrage. Rund ein Viertel der Befragten gab an, nun vermehrt zu günstigeren Alternativprodukten zu greifen.

Machst du bei der Rabattschlacht am Singles’ Day mit? Ja, auf jeden Fall, ich spare so Geld. Mal gucken, ich werde mir die Angebote sicher anschauen. Nein, das ist nichts für mich.

Zehn Prozent weniger Umsatz

Der Umsatz am Singles’ Day werde gegenüber 2022 wohl um zehn Prozent schrumpfen, von 65 auf 60 Millionen Franken. Auch weil der 11. November auf einen Samstag fällt. Er ist im stationären Handel der umsatzstärkste Tag, online, wo der Singles Day primär stattfindet, aber der umsatzschwächste. Zum Vergleich: Am Black Friday erwartet Blackfridaydeals.ch einen Onlineumsatz in Höhe von 110 Millionen Franken.

Handel hofft auf Black Friday

«Obwohl der Singles’-Day-Umsatz rückläufig ist, gehen wir von einem für den Handel erfolgreichen Shopping-Monat November aus», sagt Julian Zrotz, Geschäftsführer der Firma Patoc, die hinter Blackfridaydeals.ch steht. Einige Unternehmen machen nicht mit, etwa Digitec Galaxus, Temu, Brack und Apple. Der Black Friday, der dieses Jahr am 24. November stattfindet, dürfte den Umsatzrückgang «mehr als kompensieren», so Zrotz.