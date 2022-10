Illegale Party auf Mallorca: Polizei fasst Schweizer Jetsetter – 60’000 Euro Busse

Die jungen Leute aus Mallorcas oberer Schicht, sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gastgewerbe und des lokalen Adels hatten sich versammelt und damit gegen die damals strengen Corona-Auflagen verstossen, die in Spanien herrschten.

Eine illegale Party in einer Villa in einem noblen Vorort von Palma de Mallorca hat kostspielige Folgen für sämtliche 114 Personen, die daran teilnahmen. Unter den Gästen gehört auch ein Schweizer sowie zwei deutsche Frauen aus der High Society, wie die «Mallorca Zeitung» berichtet. Die spanischen Behörden haben die Partygäste zu einer Geldstrafe von insgesamt über 6,8 Millionen Euro verdonnert. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin hat also genau 60'001 Euro hinzublättern.