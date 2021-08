Bosnien-Herzegowina - Schweizer Mädchen (5) schwer verletzt nach Jetski-Crash mit Pedalo

Am Mittwochabend kam es an der Küste von Bosnien-Herzegowina zu einem Unfall zwischen einem Pedalo und einem Jetski.

Schwerer Unfall an der Küste von Bosnien - Herzegowina letzten Mittwoch : Eine Schweizer Familie paddelt kurz vor 19 Uhr auf dem Pedalo durch die Neum-Bucht – als ein Jet s ki in sie kracht. E in fünf jähriges Mädchen erwischt das Gefährt am Kopf, das Kind e rleidet dabei schwere V erletzungen, berichten lokale Medien. Es wird zuerst vor Ort behandelt, dann aufgrund der heft i gen Kopfverletzungen i n ein Spital in Dubrovnik gebracht .