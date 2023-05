Schweizer Maschinenpistolen sind in der Slowakei nicht auffindbar

1 / 3 Die nicht auffindbaren Waffen hätten sich laut Seco «im Einsatz oder in Reparatur» befunden. (Symbolbild) IMAGO/Zoonar Ein Schützenpanzer M113 der Schweizer Armee ist unterwegs auf einer Strasse. Auch dieser darf nicht an Drittstaaten weitergegeben werden. IMAGO/Andreas Haas Genauso wie Munition aus Schweizer Produktion. IMAGO/alimdi

Darum gehts Von 2015 bis 2017 wurden die Maschinenpistolen an das Innenministerium und den Geheimdienst der Slowakei geliefert.

Diese Waffen dürfen nicht an andere Staaten verkauft werden.

Bei einer Inspektion konnten jedoch nur rund 60 Prozent der gelieferten Waffen geprüft werden.

Eine Delegation des Bundes wollte bereits mehrere Male in der Slowakei überprüfen, ob noch alle gelieferten Schweizer Maschinenpistolen vorhanden sind. Der Besuch der eidgenössischen Rüstungskontrolleure wurde aber bereits mehrmals verschoben, wegen der Corona-Pandemie – so die offizielle Begründung. Wie ein Schweizer Beamter später in seinem Kontrollbericht festhält, habe er aber auch den Eindruck gewonnen, «dass es der slowakischen Seite nur recht war, den Zeitpunkt zu verschieben.»

Von 2015 bis 2017 wurden die Maschinenpistolen an das Innenministerium und den Geheimdienst der Slowakei geliefert. Bedingung dabei: Die Waffen dürfen nicht an andere Staaten weiterverkauft werden. Im November 2021 können die Kontrolleure dann doch noch einen Besuch abstatten. Resultat: Ein Teil des Kriegsmaterials ist unauffindbar. Dies geht aus dem oben erwähnten Kontrollbericht des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervor. Der «Tages Anzeiger» konnte den Bericht gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz einsehen.

Wo befinden sich die Maschinenpistolen?

Die Standardvorschrift besagt, dass die Wiederausfuhr von Schweizer Kriegsmaterial verboten ist. So soll verhindert werden, dass exportierte Waffen in falsche Hände geraten. Doch diese Regelung geriet in letzter Zeit unter Beschuss, denn Deutschland, Dänemark und Spanien wollten Munition, Radschützenpanzer und Flugabwehrkanonen aus Schweizer Produktion an die Ukraine weitergeben. Der Bundesrat lehnte diese Gesuche aber alle ab und verwies dabei auf das Kriegsmaterialgesetz. In einem Communiqué hiess es: «Es geht um die von der Schweiz vertretenen Werte, ihre Neutralität, ihre Tradition der humanitären Hilfe, ihre Verpflichtung für das humanitäre Völkerrecht und die Genfer Konventionen.»

Damit sich die Staaten an diese Ausfuhrverbote halten, kann das Seco seit zehn Jahren Rüstungsexporte später vor Ort überprüfen. Dies sei eines der besten Mittel, «um der unerwünschten Weitergabe von exportiertem Kriegsmaterial vorzubeugen». Doch wie das Beispiel Slowakei zeigt, kommt es immer wieder zu Problemen. Das Land hat bei der Waffenlieferung der Schweiz versichert, die Maschinenpistolen in Zukunft vor Ort zu überprüfen. Bei der tatsächlichen Überprüfung 2021 hätten die Behörden aber wenig Verständnis gezeigt, wie der «Tages Anzeiger» unter Berufung auf den eingesehenen Bericht des Seco schreibt. «In der Slowakei konnte leider nicht sämtliches ausgeführte Kriegsmaterial physisch überprüft werden», heisst es im Bericht. Das Land hat aber trotzdem mit der Note «knapp gut» abgeschlossen.

Um wie viele Maschinenpistolen es tatsächlich geht, gibt das Seco nicht preis. Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagt Seco-Sprecher Fabian Maienfisch: «Schlussendlich waren es rund 60 Prozent der ausgeführten Waffen, die überprüft werden sollten. Von diesen hat man 95 Prozent physisch verifiziert, weitere zwei Prozent mittels nachgereichtem Bildmaterial.» Hinweise, dass die restlichen Waffen aus Schweizer Produktion an andere Staaten weitergegeben wurden, gab es laut Seco-Sprecher Maienfisch nicht. Diese hätten sich stattdessen «im Einsatz oder in Reparatur» befunden.

Schweizer Waffen sollen nun doch wiederausgeführt werden können, das will die sicherheitspolitische Kommission des Ständerates. Sie treibt zwei parlamentarische Initiativen voran. Ziel: Schweizer Waffen, die derzeit zum Beispiel in Spanien, Dänemark oder Deutschland sind, sollen in die Ukraine exportiert werden können.