Presseschau - Schweizer Medien kritisieren das Zögern des Bundesrats scharf

Die Schweizer Presse geht mit der Corona-Strategie des Bundesrats hart ins Gericht.

Darum gehts Die Corona-Zahlen steigen in vielen Ländern Europas an. Deutschland und Österreich reagieren mit harten Massnahmen, vor allem gegen Ungeimpfte. Die Schweiz wartet zu.

Das bringt dem Bundesrat in der Presse viel Kritik ein.

In verschiedenen Titeln wird vermutet, dass der Bundesrat taktiere: Um die Abstimmung um das Covid-Gesetz nicht zu gefährden, verzichte er bis dahin auf schlechte Nachrichten.

Auch an einer Pressekonferenz von Gesundheitsminister Alain Berset am Donnerstagmittag wurden keine neuen Massnahmen verkündet.

Die Schweiz steht wieder einmal am Anfang eines Sonderwegs: In ganz Europa zeigen die Kurven der Fallzahlen und leicht verzögert auch diejenigen der Hospitalisierungen wieder steil nach oben. Das hat vielerorts drastische Folgen, vor allem für Ungeimpfte: In Österreich und Teilen Deutschlands gibt es vielerorts nur noch für Geimpfte und Genesene Zutritt. In einzelnen Spitälern wird die Triage vorbereitet. Verschlechtert sich die Situation weiter, drohen wieder Lockdowns für alle.

Davon ist in der Schweiz derzeit noch keine Rede. Der Bundesrat, der normalerweise jeden Mittwoch nach seiner Sitzung über die aktuelle Lage und die Bekämpfung der Krise informiert, tat dies gestern nicht. Dass er ausgerechnet in dieser heiklen Phase – und notabene mitten im Abstimmungskampf für das Referendum zum Covid-19-Gesetz – hinter verschlossenen Türen berät und die Öffentlichkeit im Unklaren lässt, stösst in vielen grossen Schweizer Medien auf Kritik.

«Bundesrat unterlässt jeden Schritt, der im Volk schlechte Laune machen könnte»

So kommentiert Fabian Renz im «Tagesanzeiger» unter dem Titel «Grabesstille aus dem Bundeshaus» am Donnerstag etwa: «Einmal mehr kommt der Verdacht auf, dass der Bundesrat einen Notstand lieber erst eintreten lässt, ehe er ihn bekämpft.» Und weiter: «Noch naheliegender ist ein anderer Verdacht (der offiziell scharf dementiert wird): dass nämlich Berset und seine Mitregierenden taktieren. Am 28. November stimmt das Volk über das Covid-19-Gesetz ab. (...) Seit Monaten nun unterlässt der Bundesrat auffälligerweise jeden Schritt, der im Volk schlechte Laune machen könnte.»

In der «Aargauer Zeitung» kritisiert Sabine Kuster mit Verweis auf das letzte Jahr: «Fast 6000 neue Corona-Infektionen waren es am Mittwoch. Das hatten wir auch um den 20. Oktober 2020 herum. Eine Woche später verfügte der Bundesrat einen Strauss an Massnahmen. Darunter: Treffen im Privaten nur noch zu zehnt, Homeoffice-Empfehlung, die Schliessung von Nachtclubs.» Weihnachten habe 2020 nicht mehr gerettet werden können.

Wenn der Trend derselbe bleibe, könnten laut Kuster dieses Jahr just vor Weihnachten wieder ähnlich hohe Hospitalisierungszahlen erreicht werden. Auch Kuster vermutet: «Nun scheint es dem Bundesrat noch nicht um Weihnachten zu gehen, sondern darum, dass die Fallzahlen der Abstimmung in zwei Wochen Schub geben könnten: Je eindrücklicher die Welle, desto eher finden die Schweizerinnen und Schweizer vielleicht, dass das Zertifikat und das Covid-19-Gesetz vorerst doch eine gute Sache sind.»

«Ungeimpfte dürfen Gesellschaft nicht in Geiselhaft nehmen»

In einem Interview in der «NZZ» äussert sich auch der Epidemiologe Christian Althaus kritisch: «Wir sehen in Österreich und in Deutschland, was auf uns zukommen könnte: Dort sind die Spitäler wieder am Anschlag. Wir wissen jetzt, dass es sich lohnt, frühzeitig zu reagieren, um später drastische Eingriffe vermeiden zu können», sagt Althaus. Auch er sieht Weihnachten in Gefahr: «Gegenwärtig sind wir weniger als drei Verdoppelungen von der Spitze im letzten Herbst entfernt. Damit könnten wir spätestens bis Weihnachten wieder in eine kritische Situation kommen.»

Althaus empfiehlt eine Maskenpflicht in Innenräumen oder erneute Homeoffice-Regeln. Weitergehende Massnahmen seien allerdings nicht ganz so einfach umzusetzen, wie im vergangenen Jahr: «Wenn es dazu kommt, dass auch geimpfte und genesene Personen in ihrer Freiheit wieder stärker eingeschränkt werden, dann stellt sich die Frage, wie sich dies rechtfertigen lässt. Es darf nicht sein, dass die Ungeimpften die Gesellschaft in Geiselhaft nehmen.»

Am Donnerstagmittag trat Gesundheitsminister Alain Berset vor die Medien. Und stellte erneut klar, dass die Situation zwar ernst sei, derzeit aber keine weiteren Massnahmen nötig seien.