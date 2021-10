Scheidung – Schweizer Milliardär Bertarelli und seine Frau Kirsty haben sich getrennt

Das Vermögen des Paares wurde in der diesjährigen «Rich List» der Sunday Times auf 11,6 Milliarden Schweizer Franken geschätzt. Während Ernesto Bertarellis Vermögen vor allem aus seiner Beteiligung am Biotech-Unternehmen Serono S. A. entstammt, erlangte Ex-Frau Kirsty Bertarelli 1988 erstmals Bekanntheit, als sie die Wahl zur Miss United Kingdom gewann. Später war sie als Model tätig, bevor sie sich nach einem Umzug nach London der Pop-Musik verschrieb.

Villa für 66 Millionen Franken am Genfersee

Mit der Scheidung dürfte Kirsty Bertarelli zur reichsten geschiedenen Frau in Grossbritannien geworden sein. Zwar will der Bertarelli-Sprecher keine Stellung zur Höhe der Auszahlungen beziehen, dem «DailyMail» liegen dennoch Zahlen vor. So soll die ehemalige Miss UK bei der Scheidung über 440 Millionen Franken von ihrem Ex-Mann erhalten haben. Zusätzlich erhielt sie eine Villa am Genfersee, die das Ehepaar erst dieses Jahr für knapp 66 Millionen Franken gekauft habe. Die Sängerin besitzt in Gstaad ausserdem ein Chalet, dessen Wert mit gut zehn Millionen Schweizer Franken beziffert wird.