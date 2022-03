Hansjörg Wyss (86) – Schweizer Milliardär denkt über Kauf des FC Chelsea nach

Wie er in einem Interview mit dem «Blick» verrät, seien Vertreter des bisherigen Eigentümers Roman Abramowitsch (55) an ihn und drei weitere Personen mit einem Verkaufsangebot herangetreten.

In Moskau sieht der Berner derzeit einen Mann «ausser Rand und Band» am Werk – und die Schweiz auf der richtigen Seite der Geschichte.

Der in den USA wohnhafte Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss (86) könnte zum neuen Eigentümer des Champions-League-Siegers aus dem vergangenen Jahr, dem Chelsea FC aus der englischen Premier League, werden. Der langjährige Eigentümer Roman Abramowitsch (55) sorgte am Wochenende für Aufruhr, als er bekannt gab, die Leitung des Vereins abzugeben.

Grund für den abrupten Abgang Abramowitschs dürften die Sanktionen gegen Russland in Folge der Invasion in die Ukraine sein . In seiner Heimat hatte der 55-Jährige nach dem Fall der Sowjetunion ein Vermögen mit dem Verkauf früheren Staatseigentums angehäuft.

Den Chelsea Football Club kaufte und leitete Abramowitsch seit 2003. Gemäss Wyss’ Angaben seien Vertreter des Russen mit einem Verkaufsangebot an ihn und drei weitere Personen herangetreten. Er könne sich «gut vorstellen» den Verein, zusammen mit anderen, zu kaufen, erklärt Wyss in einem ausführlichen Interview mit dem «Blick» .

«Die Schweiz war auch in der Vergangenheit nicht neutral»

Zu seinem Reichtum ist der gebürtige Berner durch den Verkauf der 1999 von ihm den 1980er-Jahren übernommenen Orthopädiefirma Synthes an das US-Unternehmen Johnson & Johnson gekommen. Seit 2012 widmet er sich vor allem den Tätigkeiten seiner Stiftung, der Wyss Foundation . Diese unterstützt in der Schweiz unter anderem die ETH Zürich.

Kritik an der Schweizer Regierung

Im «Blick»-Interview äussert sich Wyss auch ausführlich über den Krieg in der Ukraine . Durch Kontakte zu Regierungskreisen und ins Weisse Haus habe er bereits vor Wochen gewusst, dass der russische Präsident, Wladimir Putin, die Invasion unbedingt wolle. Dieser sei «ausser Rand und Band.». Die Sanktionen, die der Westen nun beschlossen hat, seien der richtige Weg, findet Wyss. «Gerade dass die russischen Oligarchen von den Amerikanern und Europäern ins Visier genommen werden, ist zentral.» Roman Abramowitsch und weitere Oligarchen seien in Panik versetzt worden.

Das ursprüngliche Ausbleiben einer Schweizer Beteiligung am Krieg sei «beschämend», die darauf folgende internationale Kritik «berechtigt» gewesen, findet Wyss. Dass sich das Land nach dem ursprünglichen Zögern doch noch den EU-Sanktionen gegen Russland angeschlossen hat, befürwortet er. Auch der Partner Russlands in Belarus solle sanktioniert werden. Auf die anhaltende Opposition der SVP angesprochen, findet Wyss: «Blocher soll zurück in den Geschichtsunterricht. Im Zweiten Weltkrieg haben wir Waffen an beide Seiten verkauft. Auch im Kalten Krieg waren wir nicht neutral – nur darüber spricht niemand.»