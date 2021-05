Richterswiler komponiert Filmmusik - Schweizer mischt bei Mega-Erfolg von «The Serpent» mit

Dominik Scherrer (53) lebt seit 30 Jahren in London.

Sie handelt von der wahren Mordserie auf dem «Hippie Trail» in den 70er-Jahren.

Schon als Teenager wusste Dominik Scherrer (53), dass er Filmmusik komponieren will. Deshalb schnappte er sich eine VHS-Kamera, ging nachts in den Wald – um den Clip anschliessend musikalisch untermalen zu können. Aus den amateurhaften Anfängen hat sich eine beeindruckende Karriere im Filmgeschäft entwickelt. In London, wo Scherrer seit über 30 Jahren wohnt, ist er heute bestens gebucht. Mit «The Serpent», dem Megahit von Netflix, landet er seinen bis dato grössten Erfolg.