Rabatt-Schlacht droht

Schweizer Modehändler bitten H&M, Zara & Co um Fairplay

Das Geschäft mit der Mode ist eingebrochen. Sowohl für Online-Anbieter als auch für lokale Geschäfte geht es um die Existenz. Brutale Rabatt-Schlachten werden erwartet. Schweizer Modehändler appellieren an die Solidarität der grossen Ketten.

Einziger Lichtblick für die Mode-Händler in der herrschenden Corona-Krise ist die voraussichtliche Wiedereröffnung der lokalen Geschäfte am 11. Mai. Doch allein damit sind die Probleme nicht gelöst. «Ich befürchte, dass es lange geht, bis das normale Leben sich wieder einpendelt und der Konsum wieder auf Vorjahresniveau zurückkommt», sagt etwa Warenhaus-Chefin Nicole Loeb gegenüber der Zeitung. Sehr wichtig sei deshalb, wie sich die Sommersaison entwickle. Laut Milo Goldener liegt die Sommermode bereits tonnenweise an der Grenze bereit und müsse nun für den Verkauf bereit gemacht werden.

Keine Reaktion von grossen Ketten

Goldener befürchtet jedoch, dass sich die Händler in der Folge eine regelrechte Rabatt-Schlacht liefern, allen voran die grossen Ketten. Um ein solches Tiefpreis-Gemetzel zu verhindern, hat der Dachverband laut «AZ» seinen Mitgliedern Empfehlungen zur Rabattgestaltung abgegeben. Zudem habe er an Schweizer Geschäftsstellen internationaler Modeketten appelliert und um Fairplay gebeten. Eine Reaktion darauf habe man allerdings nicht erhalten.

Die Fachleute gehen deshalb davon aus, dass noch mehr Ware als sonst auf dem Müll landet. Die «AZ» zitiert eine Sprecherin der Nichtregierungsorganisation Public Eye, die sich auch mit der Produktionsbedingungen in der Modeindustrie befasst. Demnach würden bereit in den Fabriken in Südostasien tonnenweise Kleider vernichtet. Denn: Sehr viele Modefirmen hätten ihre Aufträge für bereits produzierte oder in Produktion befindliche Kleider storniert und die Zulieferer nicht bezahlt. «Was sollen die Fabriken mit der Ware jetzt machen?», so die Sprecherin.