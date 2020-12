In Gränichen AG wurde am Mittwoch einer der mysteriösen Monolithen gefunden.

Nur einen Tag lang stand auch in d er Schweiz eine r der mysteriösen Monolithen. Am Mittwoch war er beim Schloss Liebegg in Gränichen AG aufgetaucht, am Donnerstagmorgen war er bereits wieder weg. «Ich bin extra dorthin gefahren, um ihn anzuschauen», sagt Leserin Vanessa O. * Doch er war bereits weg. «Mich hat das Material interessiert. Ich wollte ihn berühren, wenn schon so nah ein Exemplar steht.»