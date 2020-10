«Mental kaum auszuhalten»Schweizer Moto2-Pilot Jesko Raffin bangt um seine Karriere

Hier trug er noch die Rennuniform. Doch das ist lange her. Mittlerweile bangt Raffin um seine Karriere.

Bittere Nachricht für Jesko Raffin: Der 24-jährige Zürcher muss seine Rückkehr in die Moto2 weiter aufschieben. Dies teilt er in einem Communiqué mit. «Schweren Herzens muss ich auch für Le Mans absagen», lässt er sich in diesem zitieren. Und: «Im Alltag fühle ich mich bereits deutlich wohler, sowie ich auch im Training ständig leichte Fortschritte mache. Doch diese kleinen Schritte, die ich mache, sind einfach zu wenig.»