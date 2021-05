«Ernster Zustand» : Schweizer Moto3-Pilot Dupasquier kämpft nach Sturz um sein Leben

Jason Dupasquier stürzte im Qualifying der Moto3 in Mugello. Er kämpft derzeit im Spital um sein Leben.

Der Schweizer Motorrad-Pilot Jason Dupasquier wird nach seinem schweren Sturz bei der Qualifikation zur Moto3-WM in Italien auf der Intensivstation eines Florenzer Krankenhauses behandelt. Sein Zustand sei sehr kritisch, teilte der Motorrad-Weltverband FIM am Samstag mit. «Im Moment wissen wir mit Sicherheit, dass er sich in einem sehr ernsten Zustand befindet», sagte FIM-Chefarzt Giancarlo de Filippo. «Wir warten auf Nachrichten aus dem Krankenhaus.»