Nach schwerem Unfall

Schweizer Motocrosser kann wohl nie mehr laufen

Bei einem schweren Sturz brach sich Killian Auberson einen Wirbelkörper. Seither kann er seine Beine nicht mehr bewegen.

Etwa ein Monat ist es her, seit der Schweizer Motocrosser Killian Auberson bei einem Training in den USA schwer gestürzt ist. Nach dem Sturz wurde er mit dem Helikopter in ein Spital in Salt Lake City gebracht und sofort operiert. Ein Wirbelkörper wurde beim Unfall zertrümmert.