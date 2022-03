Nachtwölfe MC – Schweizer Motorradclub verbreitet russische Kriegspropaganda

In sozialen Netzwerken wird in der Schweiz russische Propaganda geteilt – beispielsweise dieses Bild mit der Inschrift «Russlands Soldaten befreien Europa wieder vom Faschismus».

Auch in der Schweiz haben die Nachtwölfe Mitglieder, welche sich über soziale Medien austauschen.

Ein brennender Wolf auf weissem Grund - das ist das Logo des Nachtwölfe MC, dem mit 5000 Angehörigen grössten Motorrad- und Rockerclubs Russlands. Die Motorradgang und ihre Mitglieder – gut erkennbar an den schwarzen Lederkutten – sind auch in der Schweiz präsent. Auf Social Media posieren die Nachtwölfe mit Flaggen von Russland und der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk, sie teilen prorussische Propagandavideos und -bilder und feiern das mit dem russischen Angriffskrieg assoziierte «Z»-Symbol .

Vor allem auf Facebook zelebrieren die Schweizer Mitglieder der Nachtwölfe ihre Nähe zu Russland. Bilder vor der russischen Botschaft werden etwa mit der Legende «Wir zeigen Flagge! Wir stehen für Russland! Ohne wenn und ohne aber!» versehen. Gleichzeitig sammeln die Biker Spenden für die Menschen der Region Donbass und prangern die westliche «Aggression» gegen die russische Welt an.

«Solche Auftritte sollen Putin ein cooles Image geben»

Auf der offiziellen Website des Schweizer Ablegers geht die Propagandaschlacht weiter. Wer sie besucht, wird mit folgenden Worten begrüsst: «Wir sind mit Russland. Wir sind mit Donbass.» Ein 20-Minuten-Leser, der anonym bleiben möchte, ärgert sich: «Es stimmt mich traurig, mit ansehen zu müssen, was aktuell in der Ukraine geschieht. Was mich aber noch viel trauriger und wütender macht, sind Putin-treue Propaganda-Verbreiter, die laufend mit ihren Mitteilungen auf Social Media Unwahrheiten streuen.»