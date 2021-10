Allzeitrekord geknackt : Schweizer Motorradmarkt brummt wie noch nie

Der Schweizer Motorrad- und Rollermarkt hat trotz der Corona-Pandemie 2021 einen Allzeitrekord geknackt. Ein Motorradhändler erzählt, wie erfolgreich sein Geschäftsjahr war.

« Wir glauben, das hängt damit zusammen, dass mehr Leute anfangen, Töff zu fahren, weil man andere Hobbies nicht so wahrnehmen konnte während der Coronazeit, wie das Töfffahren. Töfffahren kann man immer », sagt Tobias Hyrenbach, Inhaber von Erne’s Euromotors AG. Ausserdem sei es die familiäre Atmosphäre in seinem Geschäft, welche die Kunden schätzen.

Markus Lehner, Mediensprecher für die Moto-Suisse ergänzt « Viele Leute sagen, sie ziehen lieber einen Helm an, statt eine Maske zu tragen oder steigen lieber auf das Töff oder den Roller statt in die ÖVs. Wir reden auch von der urbanen Mobilität, die auch massiv im Privatverkehr zugelegt hat. Das sieht man auch bei den Velo- und Scooter-Verkäufen oder bei den Karawanen und Autos. Bei den Töffs ist es eben auch so. »