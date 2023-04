Elia E.: Schweizer Motorsport-Talent stirbt mit 14 Jahren

1 / 4 Der junge Schweizer erreichte in seiner Karriere einiges. Instagram 2021 konnte er den Titel Vize-Schweizermeister in der Kategorie Super Mini mit nach Hause nehmen. Instagram In der vergangenen Saison ist er in die nächst höhere Kategorie OK-Junior gewechselt … Instagram

Darum gehts Elia E. wurde 14 Jahre alt.

Der junge Schweizer war ein grosses Motorsport-Talent.

Sein Tod löst eine grosser Trauer aus.

Ende März verstarb das 14-jährige Schweizer Kart-Talent Elia E. an einer Sepsis. Wie «Auto Sport Schweiz» auf Facebook schreibt, wurde er wegen Grippesymptomen ins Spital eingeliefert. In diesem wurde Elia dann wegen einer schweren Lungenentzündung, die eine Sepsis auslöste, ins künstliche Koma versetzt. Aus diesem ist er nicht mehr erwacht.

Der junge Schweizer feierte in seiner Karriere einige Erfolge. Im Jahr 2020 bestritt er als völlig unerfahrener Pilot zum ersten Mal die offizielle Schweizer Kartmeisterschaft und belegte den fünften Platz im Gesamtklassement. 2021 konnte er den Titel Vize-Schweizermeister in der Kategorie Super Mini mit nach Hause nehmen. In der vergangenen Saison ist er in die nächst höhere Kategorie OK-Junior gewechselt und ist Vize-Schweizermeister 2022 geworden. Auch international sorgte der 14-Jährige bei einigen Rennen für Furore.

Trauer um Elia E. ist gross

«Auto Sport Schweiz» verfasste einen Nachruf auf das junge Motorsporttalent. «Elia hat sich mit seiner positiven Einstellung, seinem ansteckenden Ehrgeiz und seinem schelmenhaften Lächeln in die Herzen der Mitmenschen gefahren», heisst es in diesem – und: «Dass er in seiner kurzen Karriere schnell erfolgreich war, sagt viel über seine fahrerischen Qualitäten aus.» «Auto Sport Schweiz» spreche der Familie, insbesondere den Eltern Jennifer und Daniele sowie seinen beiden Geschwistern Romeo und Gioele, Verwandten und Freunden tief empfundenes Beileid aus.

Auch auf Social Media ist die Trauer gross. Der spanische Automobilverband schliesst sich beispielsweise dem Beileid an, die Fia ​​Motorsport Games ebenso. Jake Sanson, ein Motorsport-Kommentator, schreibt auf Twitter: «Gerade vom tragischen Tod erfahren. Was für ein trauriger Start ins Jahr 2023.» Unter den neuesten Fotos auf seinem Instagramprofil schreiben zudem viele Fans. Jemand meint etwa: «Elia, wir werden für dich weiter fahren und dich immer in Erinnerung halten.»