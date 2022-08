European Championships: Schweizer Mountainbike-Medaille in München – Filippo Colombo holt EM-Bronze

Der Tessiner war am Freitag einer von vielen überzeugenden Schweizern.

Nach dem Doping-Schock um Mathias Flückiger stand am Freitag das Cross-Country-Rennen der Männer an.

Seit 15 Jahren schnappten sich die Schweizer Mountainbiker bei der jährlich stattfindenden EM jedes Mal eine Medaille. Diese Serie reisst auch 2022 nicht ab. Bei den European Championships in München holt sich Filippo Colombo Bronze und krönte damit ein tolles Schweizer Team-Resultat: 6 Athleten von Swiss Cycling landeten in den Top 11.

Colombos Teamkollege Lars Forster ging zwar als amtierender Europameister ins Rennen, war aber nicht einer der ersten Anwärter auf Edelmetall. Der Titelverteidiger hatte in diesem Jahr bislang mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen und schaffte es heuer erst dank der Absage von Nino Schurter ins siebenköpfige Aufgebot für München.

Der grosse Favorit war am Freitagnachmittag eindeutig Tom Pidcock und der Brite lieferte bei der EM voll ab. In überlegener Manier krallte sich der Olympiasieger von Tokio den Titel. Zuvor hatte er im Mai das Weltcuprennen in Nove Mesto gewonnen, konzentrierte sich danach aber darauf, Strassenrennen zu absolvieren, bei denen er unter anderem die Tour de France bestritt.