«Special Mention» - Schweizer Mundart-Film erhält internationales Lob an Berlinale

Das Team von «Drii Winter» kann an der Berlinale einen Erfolg feiern. Der Mundart-Film erhielt eine «Special Mention».

Der Film wurde in Mundart und mit Laiendarstellern gedreht.

Filmemacher Michael Koch erhält an der Berlinale 2022 eine «Special Mention»

Das gab es schon dreissig Jahre nicht mehr: Ein Schweizer Mundart-Film buhlte in der Hauptkategorie der Berlinale 2022 um den Goldenen Bären. Gereicht hat es für«Drii Winter» vom Luzerner Regisseur Michael Koch jedoch nicht. Die internationale Jury lobte den Mundart-Streifen aber mit einer «Special Mention».

Dies ist für Koch eine grosse Ehre, wie er sagt. «Alle Filmschaffenden, die hier sind, hoffen auf den Bären. Für mich zählen aber genauso die Rückmeldungen der Zuschauerinnen und Zuschauer, die Kritiken und die Momente mit dem Team während der Tage in Berlin.»

«Laiendarsteller sind das Herzstück des Films»

Schön sei vor allem die Premiere gewesen, wo er den Film mit dem Team, Darstellern und Zuschauern auf der grossen Leinwand teilen konnte. Koch selber ist mit dem Film auch zufrieden. «Ich glaube der Film entführt in eine sehr besondere Welt, mit berührenden Darstellerinnen und Darstellern.»

In «Drii Winter» geht es um die Liebesbeziehung zwischen Marco und Anna in einem entlegenen Alpendorf. Da Marco aus dem Flachland kommt, wird ihre Liebe im Dorf nicht wirklich akzeptiert. Ihre Beziehung wird zusätzlich auf eine harte Probe gestellt, als Marco durch einen Hirntumor zunehmend die Kontrolle um seine Reaktionen verliert.

Bei der Besetzung hat Koch auf Laiendarsteller gesetzt. «Es sind tolle Menschen. Ihre Körper, ihre Gesichter spiegeln die Umgebung, in der sie leben und aufgewachsen sind», sagt Koch. «Sie sind das Herzstück dieses Films und die Zusammenarbeit war angenehm anders und sehr beglückend.»

Die Alpen in Szene gesetzt

Gedreht wurde «Drii Winter» in Isenthal UR. «Das Tal, in dem wir gedreht haben war eng, die Hänge steil», beschreibt Koch den Drehort. Um dies zu betonen und den Blick der Zuschauer zu fokussieren hat der Regisseur nicht wie üblicher im Breitbild-Format gedreht, sondern in 4:3.