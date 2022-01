Virtuelle Realitäten – Schweizer Musiker Didi zieht es ins Metaverse

In Zusammenarbeit mit Sony Music Switzerland und der Digitalagentur Software Brauerei AG, wird am 27. Januar das erste Schweizer Konzert im Metaverse stattfinden. Der Zürcher Musiker Didi hat sich entschieden, dieses Mal virtuell auftreten, damit trotz Pandemie-Situation die Fans kostenlos dabei sein können. In einer Mitteilung sagt Didi, dass so ein Konzert im Metaverse zwar keine Show mit Live-Publikum ersetze, es aber eine Möglichkeit darstelle, seine Kunst mit den Fans zu teilen und sogar mit ihnen zu interagieren.