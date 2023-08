Kosovo: Schweizer nach Todes-Sturz verhaftet – Familie spricht

Die Argentinierin stürzte am 2. August in Fushë-Kosovë südwestlich der Hauptstadt Pristina aus dem sechsten Stock und starb.

Am Mittwoch verhafteten die kosovarischen Behörden in Fushë-Kosovë einen 32-jährigen Schweizer. Er steht im Verdacht, mit dem Tod der Argentinierin Maria Clara Urdangaray im Zusammenhang zu stehen. Die 27-Jährige verstarb nach einem Sturz aus dem sechsten Stock – zuvor soll es zu einem Streit zwischen dem Paar gekommen sein.

Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich dabei um den 32-jährigen E.* aus dem Kanton Bern. Gemäss Bekannten war der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln gemeinsam mit der Argentinierin für die Hochzeit seines Bruders in den Kosovo gereist. Mit der 27-Jährigen sei er erst seit vier Monaten zusammen gewesen.

Jetzt hat die Familie des Todesopfers erstmals Stellung bezogen, während die Ermittlungen noch laufen. Facundo Urdangaray, der Vater des Opfers, geht von einem Femizid aus. Die Familie versuche nun, die Leiche nach Argentinien überführen zu lassen. «Doch die Autopsie, das Gerichtsverfahren und das Gutachten können noch bis zu 15 Tage dauern», so der Vater gegenüber der argentinischen Zeitung «Pagina 12».

«Sie sah glücklich und gut aus»

Die Mutter habe zuletzt am Sonntag mit der Tochter Kontakt gehabt: «Sie hat uns Videos von der Hochzeitsfeier geschickt. Sie sah glücklich und gut aus. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte», so der Vater.

Die verstorbene Maria Clara Urdangaray stammt aus der Stadt La Plata in Argentinien unweit der Hauptstadt Buenos Aires. Im November 2022 zog sie nach Spanien, laut ihrer Familie «auf der Suche nach einer besseren Zukunft». Nach zwei oder drei Monaten in Barcelona habe Maria dann den tatverdächtigen Schweizer kennen gelernt, wenig später zog das Paar gemeinsam in die Schweiz.