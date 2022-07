Sportlerinnen begeistern mit Tiktok-Clip: Schweizer Nati-Fussballerinnen tanzen zum «Jiggle Jiggle»-Rap

Die drei Frauenfussballerinnen Rachel Rinast, Meriame Terchoun und Ella Touon tanzen den «Jiggle Jiggle»-Tanz auf Tiktok und heizen damit das Publikum zur Uefa Europameisterschaft der Frauen an, welche diese Woche startet. Tiktok ist offizieller Partner der Meisterschaft. Unter dem Account «Womensfootball» wird das Grossereignis mit Clips begleitet und die Fussballstars ins Rampenlicht gerückt. Der Tanz der drei Nati-Spielerinnen kommt dabei gut an.

Unverhofftes Meisterwerk eines 3-fachen Familienvaters

Der eingängige Track, zu dem die Fussballerinnen tanzen und um den man auf Tiktok längst nicht mehr herum kommt, nennt sich der «Jiggle-Jiggle»-Rap. Dieser stammt nicht von bekannten Musikern, sondern von einem britisch-amerikanischen Dokumentar-Filmemacher und dreifachen Familienvater namens Louis Theroux. «Wir leben in einer verrückten Welt», sagt er gegenüber der New York Times Zeitung. Denn ganz neu ist dieses zum Sommerhit gewordene Musikstück nicht: Die Reime stammen aus dem Jahr 2000, als Louis Theroux in die Südstaaten Amerikas reiste, um dort für BBC Two-Aufnahmen mehrere Rapper zu treffen. Dabei schrieb er unter professioneller Unterstützung des Rap-Duos «Reese and Bigalow» einige Zeilen, die er in New Orleans performte. Dank Netflix wurden die zugehörigen Filmszenen im Jahr 2016 erneut einem grossen Publikum zugänglich gemacht.