Eishockey-WM: Schweiz – Kasachstan 5:0

«Wir haben im ersten Drittel zwei, drei Fehler gemacht, die sie nicht genutzt haben. Danach ist es gut aufgegangen. Den Sieg haben wir gebraucht. Jeder opfert sich auf. Wir haben heute dominantes Hockey gezeigt. Und was mich heute besonders stolz gemacht hat: Wir haben heute keine Strafe kassiert und diszipliniert gespielt. Wir hatten in der Vorbereitung gegen die Grossen gespielt und es hatte gut geklappt. Dass es in den ersten drei Spielen so gut gegangen ist, macht Mut.» (gegenüber SRF)