Vor Finalissima gegen Belgien : Schweizer Nati-Goalie hat Corona

Gaëlle Thalmann ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Keeperin, der Schweizer Nationalmannschaft, ist umgehend in Isolation gesteckt worden.

Dies gab der Schweizerische Fussballverband in einem Communiqué mit. Der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig. Schliesslich steht das entscheidende Spiel gegen Belgien an.

Am kommenden Dienstag (20 Uhr, live auf SRF 2) spielt das Schweizer Frauen-Nationalteam gegen Belgien um den direkten EM-Einzug an die EM 2022 in England. Die Chancen stehen gut, schliesslich braucht das Team von Nils Nielsen nur einen Punkt, um die Qualifikation zu schaffen. Zu Beginn des Zusammenzugs erreicht den Trainer allerdings eine schlechte Nachricht: Gaëlle Thalmann, Stammgoalie und 84-fache Nationalspielerin hat das Coronavirus, wie der Schweizerische Fussballverband (SFV) schreibt.

«Nach dem Erhalt der Testergebnisse am Mittwochmorgen wurde Thalmann umgehend isoliert und eine Quarantäne für alle anderen Team-Mitglieder angeordnet. Die weiteren Testresultate für Spielerinnen und Staff fielen negativ aus», so der SFV weiter. Mittlerweile hat der Schwyzer Kantonsarzt aufgrund des erfolgreich umgesetzten Schutzkonzeptes des SFV jedoch entschieden, die Isolation für die restlichen Spielerinnen aufzuheben. Neben dem sicheren Ausfall von Rechtsverteidiger Noëlle Maritz fehlt in der Finalissima gegen Belgien also eine weitere Teamstütze. Ausserdem haben kurzfristig Verteidigerin Francesca Calo (private Gründe) und Mittelfeldspielerin Sandy Maendly (Fussverletzung) abgesagt.