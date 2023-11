Schweizer Nati: Inka Grings droht Spielerinnen

So hatte sich Inka Grings ihren 45. Geburtstag ganz sicher nicht vorgestellt. Zwar bescherte die Nati ihrer Trainerin den ersten Treffer im vierten Nations-League-Spiel, dafür brachten auch die spanischen Weltmeisterinnen sieben Gastgeschenke in den Letzigrund mit. Nach der 1:7-Klatsche liess Grings ihrem Frust im SRF-Interview freien Lauf.

«Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht aggressiv, überhaupt nicht diszipliniert», so die sichtlich angesäuerte Nati-Trainerin. «Sobald eine Spielerin meint, anders denken zu wollen, funktioniert das gegen eine Weltklasse-Mannschaft nicht mehr.» Besonders über den ersten frühen Gegentreffer nach einer Ecke ärgerte sich die Deutsche: «Wir haben mit den Spielerinnen intensiv über Standards gesprochen. Wenn dann die Zuordnung nicht stimmt ist das nicht nur ärgerlich, sondern irgendwann auch nicht mehr zu entschuldigen.»

Crnogorcevic als Rechtsverteidigerin

Namen nannte Grings keine, mit ihrer Kritik dürfte sie aber unter anderem auch in die Richtung von Ana Maria Crnogorcevic (33) abgezielt haben. Die Rekordtorschützin (71 Treffer) war nicht für die beiden Länderspiele im September nominiert worden. Für die Nations-League-Partien gegen Schweden (0:1) und Spanien kehrte die Atlético-Stürmerin nun ins Team – und musste trotz Schweizer Torflaute als Rechtsverteidigern auflaufen. Gegen die Spanierinnen war Crnogorcevic mit einem dummen Ballverlust massgeblich am zweiten Gegentreffer beteiligt.

Nur ein Sieg in 14 Spielen

Trotzdem macht sich Grings auch nach dem 1:7 gegen Spanien – der dritten Klatsche gegen die Weltmeisterinnen in drei Monaten – keine Sorgen um ihren Job. «Das gehört dazu. Ich bleibe da relativ cool und versuche sachlich an die Sache heranzugehen. Man sollte nicht alles schwarz malen, wir haben in den Spielen zuvor eine gute Mannschaft gesehen», so Grings. «Wir werden nicht nach einem schlechten Spiel wieder alles über Bord werfen.» Unter der ehemaligen FCZ-Trainerin hat die Nati in bislang 14 Partien erst einmal (!) gewonnen.