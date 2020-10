Auch Akanji positiv getestet

In der Schweizer Nationalmannschaft hat es den nächsten Spieler erwischt. Manuel Akanji wurde im Rahmen der zusätzlichen Testreihe positiv auf Corona getestet, teilte der Schweizerische Fussballverband (SFV) nur eine Stunde vor dem Anpfiff des Kroatien-Spiels mit. Der Verteidiger befindet sich präventiv in Isolation und zeigt keine Symptome. Weitere Abklärungen seien im Gange.

Welchen Einfluss die aktuelle Faktenlage auf den weiteren Verlauf des Zusammenzugs mit den Auswärtsspielen der Uefa Nations League gegen Spanien (Samstag in Madrid) und Deutschland (Dienstag in Köln) hat, ist in Abklärung. Sobald das weitere Vorgehen geklärt ist, will der SFV am Donnerstag weiter informieren.