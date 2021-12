SRF Sport Awards 2021 – Nati ist Team des Jahres, Mountainbike-Trainer hat Tränen in den Augen

Team des Jahres: Schweizer Fussball-Nati

Diese Auszeichnung geht an die Schweizer Fussball-Nati. Nicht verwunderlich, schaffte die Nati doch das direkte Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar und an der EM erreichten die Schweizer sensationell den Viertelfinal. Durchgesetzt hat sich die Nati gegen hochkarätige Konkurrenz. Die SFV-Verantwortlichen freuen sich. Auf Twitter schreiben sie: «Eine grosse Freude und eine grosse Ehre!» Und Christian Fassnacht, der unter anderem mit Nati-Direktor Pierluigi Tami den Preis entgegen nahm, meinte: «Es freut mich sehr. Ich will auch der gesamten Mannschaft danken. Gerne hätte ich jetzt mit dem ganzen Team diese Ehrung entgegen genommen. Das ist leider nicht möglich.»

Trainer des Jahres: Edmund Telser (Mountainbike)

Dank Edmund Telser konnte die Schweizer Sport-Welt im Sommer gleich mehrfach jubeln. Er hat den unglaublichen Mountainbike-Triumph an den Olympischen Spielen möglich gemacht. Gleich 4 Medaillen holten seine Athletinnen. Der Sieg? Verdient. Der Trainer ist sichtlich gerührt, seine Stimme ist brüchig, er hat Tränen in den Augen. In seiner Rede spricht er von einem Puzzleteil, das er auch in den Händen hält: «Verliert euch nicht an einem kleinen Puzzleteil. Es gibt noch tausend andere auf dem Weg zu einem Erfolg.»