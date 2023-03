EM-Quali: Die Nati schlägt Belarus mit 5:0.

Steffen macht Hattrick perfekt Renato Steffen schoss gegen Belarus drei Tore innert einer Halbzeit - ein lupenreiner Hattrick also! (Video: SRF)

Die Szene des Spiels

Blitzstart für die Schweizer Nati nach vier Minuten: Ruben Vargas dribbelte sich durch die linke Seite, fand YB-Stürmer Cedric Itten in der Mitte, der aber nur den Pfosten traf. Der Ball landete frei vor Renato Steffen, der zur frühen Führung traf und den Weg für einen ungefährdeten 5:0-Sieg ebnete.

Die Schlüsselfigur

1:0, 2:0, 3:0 – Dreifach-Torschütze: Renato Steffen und eigentlich eine Überraschung in der Startelf. Der 31-Jährige sorgte für den frühesten Hattrick in der Geschichte der Schweizer Fussballnationalmannschaft. Zudem war es der erste lupenreine Hattrick in seiner Karriere mit drei aufeinanderfolgenden Toren in einer Halbzeit.

Die bessere Mannschaft

Nach zwei Spielminuten musste die Latte aus Schweizer Sicht retten, als die Nati-Verteidigung noch nicht komplett im Spiel und Goalie Sommer bereits geschlagen war. Danach machte ausschliesslich die Schweiz das Spiel. Dominant, hocheffizient – aber noch mit Luft nach oben bei der Passgenauigkeit, besonders im Spielaufbau. In der zweiten Hälfte wurde es für die Schweiz dann zum Trainingsspiel.

Das Tribünen-Gezwitscher

Weil Belarus aufgrund des Ukraine-Krieges keine Heimspiele austragen darf, sorgte der neutrale Spielort im serbischen Novi Sad in der Schweiz für Kopfschütteln aufgrund der hitzigen Aufeinandertreffen zwischen Serbien und der Schweiz in der jüngeren Vergangenheit. Allfällige Sicherheitsbedenken wurden aber in keiner Weise bestätigt. Die vereinzelten Polizisten in Vollmontur rund um das leere Stadion in Novi Sad hatten nichts zu tun.

Die Tore

4.’ | 0:1 | Vargas kam über die linke Seite, Itten traf den Pfosten, Steffen staubte ab.

17.’ | 0:2 | Granit Xhaka stürmte über die linke Seite, spielte den Ball im Strafraum in die Mitte. Belarus-Goalie konnte nur in Richtung Renato Steffen abwehren. Der zog direkt ab und traf.

29.’ | 0:3 | Rodriguez wurde stark lanciert in den Strafraum, flacher Pass in die Mitte – Tor Steffen.

62.’ | 0:4 | Granit Xhaka wurde ausserhalb des Strafraums alleine gelassen und traf mit einem gezielten Weitschuss ins untere Eck.

65.’ | 0:5 | Zeki Amdouni traf, nachdem ihn Captain Xhaka mit einem Steilpass auf die Reise schickt.

Der Ausblick

Für die Schweizer Nati-Stars geht es am Sonntag von Belgrad aus mit dem Flugzeug direkt in Richtung Genf. Dort empfängt man am Dienstag Israel, den vermeintlich stärksten Gegner in der EM-Quali-Gruppe. Belarus muss derweil zum Auswärtsspiel nach Rumänien.