Schweizer Nati spielt 0:0 gegen China

Schafft die Nati unter Inka Grings den ersten Sieg? Das war vor dem Testspiel gegen China in Luzern die grosse Frage. So gab es während des Trainingslagers in Marbella zwei Remis (0:0 und 1:1) gegen Polen. Am Donnerstagabend war dann klar: Grings muss weiter warten, ihr Team spielte erneut 0:0.