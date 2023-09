Haris Seferovic: Clubwechsel belastet seine Ehefrau Amina

1 / 5 Amina Seferovic war zu Besuch im Podcast der Moderatorin Sarah Richmond und des Fussballers Julian Weigl. Instagram/aminaa Dort packte die 31-Jährige über das Leben an der Seite von Nati-Stürmer Haris Seferovic aus. Instagram/aminaa Der Luzerner wechselte in den letzten 18 Monaten vier Mal den Club. Das bedeutete für die Familie viele Umzüge und Flüge. Instagram/aminaa

Darum gehts In einem Podcast erzählt Amina Seferovic über ihr Leben an der Seite des Nati-Spielers Haris Seferovic (31).

Der mehrfache Clubwechsel ihres Ehemanns führte bei der 31-Jährigen zu Zügelstress.

Seit einem Monat lebt die vierköpfige Familie in Dubai.

Amina Seferovic (31) war zu Gast im Podcast «Extra süss sauer» der Moderatorin Sarah Richmond (26) und des Profi-Fussballers Julian Weigl (28). Dabei sprach sie offen über das Leben mit ihrem Ehemann, dem Nati-Spieler Haris Seferovic (31).

Die Deutsche war dem Gespräch von Dubai aus zugeschaltet. Dort lebt die vierköpfige Familie Seferovic zurzeit. Amina und Sarah freundeten sich an, als ihre Männer noch bei Benfica Lissabon unter Vertrag standen. Fünf Jahre lebten Haris und Amina insgesamt in der portugiesischen Stadt und heirateten unter anderem dort. «Da war es noch relativ ruhig», erinnert sie sich. In den letzten anderthalb Jahren wechselte die Familie dann aber gleich mehrmals den Wohnort. Haris stand in den vergangenen 18 Monaten bei vier verschiedenen Clubs unter Vertrag.

Letzten Sommer zog es die Seferovics als Erstes nach Istanbul. «Wir gingen dorthin mit der Erwartung, länger zu bleiben», so die 31-Jährige. Deshalb packten sie ihr ganzes Hab und Gut zusammen. Haris Seferovic war zwar als Spieler nur ausgeliehen, sein Vertrag bei Galatasaray Istanbul beinhaltete aber eine Kaufoption. «Wie das im Fussball aber so ist, veränderte sich alles sehr schnell», meint Amina. Nach ihrer Ankunft in der Türkei sei Haris zwar zuerst gefeiert worden, dann kaufte der Club aber nach nur einem Monat den PSG-Stürmer Mauro Icardi (30). Der Luzerner stand daraufhin nur bei wenigen Spielen auf dem Feld, weshalb die Kaufoption ihre Gültigkeit verlor.

Umziehen ist für Amina Seferovic ein Riesenaufwand

Im Februar wechselte der Stürmer dann zum spanischen Club Celta Vigo. Er zügelte alleine in die Stadt am Atlantik. «Umziehen ist megaaufwändig. Die Verzollung und die ganzen persönlichen Sachen sind ein Riesenchaos, zudem die Türkei nicht zur EU gehört», so Amina. Deshalb blieb sie mit den Kindern vorerst in Istanbul, da Haris wiederum nur ausgeliehen war und Tochter Inaya (3) gerade den Kindergarten gestartet hatte. «Bis zum Ende der Saison im Mai sind wir circa vier bis fünf Mal hin- und hergeflogen. Ein Flug dauert jeweils um die fünf Stunden», erzählt sie.

Haris hätte zwar in Vigo bleiben können, jedoch verliefen die Verhandlungen nicht so, wie er es sich gewünscht hatte. Er schaute sich deshalb in der Sommerpause um und bekam ein passendes Angebot aus Dubai. «Wir waren beide sofort angetan von der Option», so Amina. Am 1. August verlegte die ganze Familie den Wohnort nach Dubai. «Wir fühlen uns wohl hier. Haris meinte von Anfang an, dass er sich in Dubai wie zu Hause fühlt», erzählt die gebürtige Bosnierin. Ihm gefalle insbesondere, dass er sein Auto für umgerechnet nur fünf Euro reinigen lassen könne.