EM-Quali: Schweizer Nati erscheint zum Zusammenzug

Am Montagmorgen kurz nach elf Uhr trifft Nati-Trainer Murat Yakin als Erster im Mannschaftshotel in Pratteln an. In den kommenden Tagen bereitet sich die Nati in Basel auf die beiden EM-Quali-Spiele gegen Belarus und Israel vor. Mit dabei sind erstmals überhaupt GC-Aussenläufer Dominik Schmid (25) und Servette-Goalie Jérémy Frick – Letzterer rückt für den verletzten Gregor Kobel nach. Ebenfalls Nachrücker ist das YB-Duo Cedric Itten (26) und Christian Fassnacht (29) sowie FCB-Profi Michael Lang (32). Der Rechtsverteidiger ist zum ersten Mal seit fast drei Jahren wieder Teil des Aufgebots.

Xhaka rückt als Letzter ein

Als Letzter trudelt kurz nach 13 Uhr Captain Granit Xhaka ein. Der Captain wird von Bruder Taulant und Vater Ragip in einem Lamborghini Urus gebracht – allerdings mit einigen Minuten Verspätung. «Das kostet was» ruft ihm Teamkollege Breel Embolo zu. Xhaka kontert: «Du bist genau so weit wie ich.»



Noch am Montagabend steht ein erstes Training auf dem Programm. Am Freitagnachmittag fliegt die Nati dann nach Serbien, wo am Samstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit der Quali-Auftakt gegen Belarus ansteht. Am kommenden Dienstag geht es dann in Genf gegen Israel.