Schweizer Nati: Wetter beeinflusst Andorra-Reise

1 / 5 Murat Yakin fliegt mit seinem Team am Donnerstag nach Andorra. Toto Marti/Blick/freshfocus Schon die letzte Nati-Reise nach Serbien gestaltete sich etwas umständlich. Toto Marti/Blick/freshfocus Der Trip nach Andorra könnte im schlimmsten Fall über sieben Stunden dauern. Toto Marti/Blick/freshfocus

Darum gehts Die Nati reist am Donnerstag nach Andorra, wo am Freitag das dritte EM-Quali-Spiel ansteht.

Dabei spielt das Wetter am Start- und Zielort eine entscheidende Rolle.

Im schlimmsten Fall dauert die Reise in den Pyrenäenstaat über sieben Stunden.

Gegen Andorra will die Schweizer Nati am Freitagabend im dritten EM-Quali-Spiel den dritten Sieg einfahren. Die Weltnummer 153 dürfte für das Team von Murat Yakin alles andere als ein unüberwindbares Hindernis in Richtung EM 2024 in Deutschland darstellen. Deutlich kniffliger als die Aufgabe auf dem Kunstrasen des Estadi Nacional d’Andorra gestaltet sich allerdings die Anreise in den Pyrenäenstaat.

Der Schweizerische Fussballverband hat sich mehrere Reisevarianten zurechtgelegt – je schlechter das Wetter, desto komplizierter wird der Trip. Im Optimalfall wäre die Nati bequem in unter 90 Minuten vom Tessiner Flughafen Agno nach Andorra geflogen.

Abflug Mailand, Ankunft Andorra?

Daraus wird nun nichts – statt von Agno fliegt die Nati von Mailand aus. «Zolltechnisch einfacher und effizienter», heisst es beim Verband auf Anfrage. Zudem hat so auch das in den letzten Tages sehr launische Tessiner Wetter keinen Einfluss auf den Andorra-Trip. Dafür geht es für Xhaka, Sommer, Shaqiri und Co. nun aber zunächst zwei Stunden mit dem Teambus nach Mailand.

Noch mühsamer wird es, wenn es am Donnerstag in den Pyrenäen stark regnen sollte. In diesem Fall fliegt die Nati von Mailand nach Lleida, dass rund 130 Kilometer nordwestlich von Barcelona liegt. Von dort steht eine weitere über zweistündige Busfahrt nach Andorra an. Gesamtreisezeit inklusive Flughafenabfertigung: Über sieben Stunden!

Aufgrund der aktuellen Wetterlage ist man beim Verband zuversichtlich, dass es mit einer Landung in Andorra klappen sollte. Aber auch in diesem Fall wäre die Nati insgesamt rund fünf Stunden unterwegs. Immerhin dürfte sich die Rückreise in die Schweiz einfacher gestalten. Im Gegensatz zur Landung ist der Abflug vom Flughafen La Seu d’Urgell in Andorra auch bei schlechtem Wetter möglich. Von dort geht es für die Nati am Sonntagnachmittag direkt nach Zürich.