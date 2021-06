Päckli-Alarm gegen Ukraine - Schweizer Nati zittert vor Österreich – droht heute die Schande von Bukarest?

In der EM-Gruppe C kommt es am Dienstag zum Duell zwischen der Ukraine und Österreich. Trennen sich die beiden Team unentschieden, stehen wohl beide im Achtelfinal – auf Kosten der Schweiz.

1 / 8 Mit einem Unentschieden gegen die Ukraine hätte Österreich gute Chancen auf den Achtelfinal. imago images/Sven Simon Die Ukrainer wären sogar sicher in der K.o.-Phase. imago images/sport pictures-Razvan Pasarica Zwei Gruppendritte muss die Schweiz hinter sich lassen, um weiter in Turnier zu bleiben. imago images/East News

Darum gehts Die Schweizer Nati muss um den Einzug in den EM-Achtelfinal zittern.

Spielen die Ukraine und Österreich am Montag unentschieden, ziehen beide an der Nati vorbei.

Österreich hätte sehr gute Karten auf einen Platz unter den vier besten Gruppendritten.

Kommt es zu einem Nichtangriffspakt wie an der WM 1982?

Wenn am Montagabend (18 Uhr) in Bukarest die Ukraine und Österreich aufeinandertreffen, schauen auch die Schweizer Fans ganz genau hin. Nach dem 3:1 gegen die Türkei steht die Nati in der Gruppe A nur auf dem dritten Rang und muss ums Achtelfinal-Ticket zittern. Für die beiden schlechtesten Gruppendritten ist das EM-Turnier nämlich vorbei.

Darum gilt der Fokus am Montag den Entscheidungen in den Gruppen B und C. Besonders pikant ist die Angelegenheit in der Gruppe C. Dort haben die Niederländer mit sechs Zählern den Achtelfinal bereits auf sicher. Österreich und die Ukraine kommen dahinter auf je drei Punkte. Vor dem Direktduell um Platz 2 schlägt das Päckli-Barometer daher gehörig nach oben aus!

Tiefe Wettquote auf Unentschieden

Aktuell haben beide Mannschaften ein ausgeglichenes Torverhältnis. Bei einem Unentschieden hätten beide Teams vier Punkte auf dem Konto. Die Ukrainer wären wegen der grösseren Anzahl erzielter Treffer fix im Achtelfinal. Und Österreich? Unsere Nachbarn würden die Schweiz im Rennen der besten Gruppendritten wegen der besseren Tordifferenz hinter sich lassen und hätten sehr gute Chancen auf das K.o.-Phasen-Ticket.

Keine guten Nachrichten für unsere Nati. Kurz nach Spielschluss zwischen der Schweiz und der Türkei sinkt bei den Wettbüros die Quote für ein Unentschieden zwischen der Ukraine und Österreich beinahe in den Keller. Nur noch rund das 1,8-fache des Einsatzes gibts zurück. Wer 10 Franken auf einen Sieg wettet, kann dagegen deutlich mehr Geld verdienen. Für einen ukrainischen Sieg gibts knapp 34 Franken, bei einem Erfolg der Österreicher winken sogar 37 Stutz.

Skandalspiel 1982

Bahnt sich etwa die Schande von Bukarest an? Schon einmal qualifizierten sich die Österreicher an einer Endrunde nach einem umstrittenen Gruppenspiel für die K.o.-Phase. An der WM 1982 in Spanien traf im letzten Gruppenspiel Österreich auf Deutschland. Die Deutschen benötigten fürs Weiterkommen einen Sieg, den Österreichern genügte auf Kosten von Aussenseiter Algerien, das bereits am Vortag gespielt hatte, eine knappe Niederlage.

Nach dem frühen Führungstreffer durch Horst Hrubesch (11. Minute) stellten beide Teams ihre Angriffsbemühung ein. Weil beide Team kein Risiko mehr eingehen wollten, spielte die sich im Ballbesitz befindende Mannschaft in der Folge den Ball in der eigenen Hälfte nur nicht hin und her. So endete die Partie mit 1:0 für Deutschland und beide qualifizierten sich fürs die Zwischenrunde, Algerien schied dagegen aus. Das Spiel ging als Nichtangriffspakt oder auch Schande von Gijón unrühmlich in die Fussballgeschichte ein.

Auch 2004 an der EM in Portugal schnürten Dänemark und Schweden im letzten Gruppenspiel ein Päckchen – so zumindest sah es im Anschluss aus. Das 2:2 im Direktduell reichte beiden für den Viertelfinal, die punktgleichen Italiener schieden trotz eines 2:1-Erfolgs gegen Bulgarien aus dem Turnier aus. Auch ein höherer Sieg hätte den Italiener aufgrund der Direktbegegnungen zwischen den drei Teams nicht gereicht.

Auch Gruppe B wird entschieden

Droht am Montagabend nun ein ähnliches Szenario und die Österreicher schnappen unserer Nati einen möglichen Platz im Achtelfinal vor der Nase weg? Hoffen lässt, dass die Gruppe C als zweite Gruppe abgeschlossen wird. Das heisst, auch die Österreicher können sich bei einem Unentschieden ihrem Achtelfinal-Ticket noch nicht ganz sicher sein und müssen auf die Ergebnisse aus den anderen Gruppen warten. So wäre es möglich, dass das Team um David Alaba, Marcel Sabitzer und Co. gegen die Ukraine auf Sieg spielt.

Gibts tatsächlich einen Sieger im Duell zwischen unserem Nachbarn und der Ukraine, könnte die Nati theoretisch bereits am Montagabend die Achtelfinal-Reise planen. Spielen in der Gruppe B (ab 21 Uhr) auch Belgien, Dänemark, Russland und Finnland nach unserem Gusto, könnte das Zittern ums Schweizer Weiterkommen bereits vorüber sein.