EM-Quali: Schweizer Nati gewinnt mit 3:0 gegen Israel

Das brillante 3:0 von Zakaria und Widmer. SRF

Die Szene des Spiels

Die Nati führte nach Treffern von Ruben Vargas und Startelf-Debütant Zeki Amdouni bereits mit 2:0, als Denis Zakaria vor dem Strafraum mit Ball komplett alleine gelassen wurde. Er hatte Zeit, überlegte und zauberte einen zuckersüssen Lupfer aus dem Fussgelenk. Vier Isrealis wurden übertölpelt, Silvan Widmer köpfte direkt aus spitzem Winkel ins Tor. Ein Tor der Extraklasse.

Die Schlüsselfigur

Verletzungspech, Clubwechsel – lange musste man aus Schweizer Sicht warten, seit Denis Zakaria wieder mal über 90 Minuten komplett überzeugte im Nati-Dress. Am Dienstag war es endlich so weit: In seiner Geburtsstadt Genf riegelte er das defensive Mittelfeld ab, lancierte seine Vorderleute in Spielmacher-Manier, war beim 1:0 beteiligt und glänzte als Assistgeber beim 3:0.

Die bessere Mannschaft

Ein dominanter Spielstil forderte Nati-Trainer Murat Yakin vor der Partie von seinem Team. Und dieses lieferte ab: Stets um die 70 Prozent Ballbesitz, das Spiel zu jedem Zeitpunkt komplett im Griff und nur ein einziger Torschuss der Israelis ging auf Yann Sommers Tor.

Das Tribünengezwitscher

Ex-Tennis-Superstar Roger Federer grüsste die Nati vor dem Spiel und beobachtete das Geschehen auf dem Platz dann von der Tribüne aus. Dort sah er auch einen VAR-Ärger. Ein Penaltypfiff nach Foul an Itten wurde nach mehrfacher Sichtung der Bilder zurückgezogen. Eine fragwürdige Entscheidung.

Die Tore

4.’ | 1:0 | Amdouni-Vorlage, Freuler-Kopfball und Vargas-Kick zur Führung.

48.’ | 2:0 | Vargas findet Freuler in der Mitte. Hackenabschluss und Goalie-Parade. Amdouni staubt ab.

52.’ | 3:0 | Zakaria hatte Platz, lupfte aus dem Fussgelenk über die Israel-Defensive und Widmer köpfte ins Tor.

Der Ausblick

Für die Nati-Stars geht es nun zurück zu ihren Clubs, wo sie am Wochenende in den jeweiligen Ligen im Einsatz stehen werden. Die nächsten Spiele folgen nach dem Saisonende im Juni. Zuerst wartet ein Auswärtsspiel in Andorra am 16. Juni, dann ein Heimspiel gegen Rumänien am 19. Juni.

Reaktionen nach dem Spiel:

Silvan Widmer:

«Wir haben das Spiel dominiert. Wollten das erste Tor früher erzielen, aber konnten dann auch schöne Tore erzielen. Wichtig sind aber die drei Punkte», so Widmer gegenüber SRF über den Sieg.

«Denis hat Platz und spielt den Ball perfekt auf meinen Kopf. Ich mache es dann aber auch nicht schlecht», so Widmer über sein Tor in der 52. Minute.

Ruben Vargas:

«Ich bin glücklich, dass ich wieder fit bin. Tore erzielen und Assists geben macht natürlich am meisten Spass», sagte der Torschütze zum Führungstreffer.

Granit Xhaka:

«Es war ein dominanter Auftritt. Vor allem in der zweiten Hälfte. Die zwei Tore haben uns geholfen, es war eine souveräne Leistung. Zwei Spiele, zwei Siege, ein guter Start», sagte Granit Xhaka nach dem Spiel.

«Auf der 8ter Position fühle ich mich pudelwohl. Es war von der Mannschaft aber auch individuell eine tolle Leistung», so der Captain.

Nati-Trainer Murat Yakin:

«Wir haben den Anspruch alle Spiele zu gewinnen. Der Auftakt ist uns gelungen, es wurde super trainiert und die Stimmung war top. Das sieht man dann auf dem Platz. Jetzt haben wir eine lange Pause und hoffen dann so weiterfahren zu können», so Nati-Trainer Murat Yakin über die ersten beiden Quali-Spiele.