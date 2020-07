Kevin Mbabu

Erster Nationalspieler positiv auf Covid-19 getestet

Wolfsburgs Kevin Mbabu hat das Coronavirus und muss in Quarantäne. Damit verpasst er wohl eine Europa-League-Partie – dennoch ist der Verein zufrieden mit dem Testsystem.

Am Samstagnachmittag nahm Wolfsburg sein Training wieder auf, denn am 5. August bestreitet der Bundesligist das Rückspiel des Europa-League-Achtelfinals gegen Schachtar Donezk. Sicher beim Trainingsstart, aber wohl auch bei der Europacup-Partie fehlen wird Kevin Mbabu. Beim Schweizer Aussenverteidiger gab es in einer der beiden Testrunden (Mittwoch und Freitag) einen positiven Befund. Der Schweizer Nationalspieler befindet sich somit erstmal in Quarantäne.