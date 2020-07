vor 43min

Ecstasy, Amphetamin und Cannabis

Schweizer nehmen an Festivals so viele Drogen, dass sogar die Polizei staunt

Bis zu 16-mal höher war der Ecstasy-Gehalt laut einer Studie im Abwasser eines Schweizer Musikfestivals. Eine übliche Freizeitdroge wurde weniger nachgewiesen, als die Polizei dies erwartet hatte.

von Nicolas Saameli

1 / 6 Bei einem Schweizer Festival wurden bis zu 16-mal höhere Ecstasy -Werte im Abwasser gemessen. KEYSTONE Welches Festival untersucht wurde, gibt die Studie aus Datenschutzgründen nicht an. KEYSTONE Angestiegen ist aber auch das konsumierte Amphetamin. KEYSTONE

Darum gehts An einem Schweizer Musikfestival wurde deutlich mehr Ecstasy konsumiert, als die Polizei erwartet hatte.

Der Ecstasy-Gehalt im Wasser nahm um das 16-Fache zu.

Dafür wurde weniger Kokain konsumiert.

Welche Drogen werden an Musikfestivals in der Schweiz konsumiert? Dieser Frage ging ein Forscherteam der Universität Lausanne nach. Aus Vertraulichkeitsgründen dürfen die Autoren der Studie das Festival nicht namentlich nennen. Die Messungen stammen aus den Jahren 2014 und 2015, die Ergebnisse der Untersuchung wurden aber erst in diesem Jahr im Journal Forensic Science International publiziert.

Und sie sind erstaunlich, wie das Wissenschaftsmagazin Higgs schreibt: Der Ecstasy-Gehalt im Wasser nahm während des Festivals um das 16-Fache zu. Umgerechnet auf die Anzahl Teilnehmer bedeute das eine Steigerung um das Achtfache.

Polizei ist überrascht, dass so viel Ecstasy konsumiert wird

Drogenstudien an Festivals sind oft ungenau, da die Menschenmassen zu gross sind, um präzise Angaben zu machen. Die Wissenschaftler installierten darum einige Tage vor Festivalbeginn einen automatischen Probennehmer in der örtlichen Abwasserreinigungsanlage, der alle fünf Minuten vier Zentiliter des einströmenden Abwassers einsog. «So konnten wir den Drogengehalt vor dem Festival mit dem während des Festivals vergleichen», erklärte Co-Studienleiter Olivier Delémont, Professor für Forensik in Lausanne, zu Higgs. Im Labor wurden die Proben dann auf diverse Drogen analysiert.

Der markante Anstieg beim Ecstasy-Konsum überraschte sogar die Polizei. Die Kantonspolizei St. Gallen stellt etwa am Open Air St. Gallen bei Razzien lediglich leicht erhöhte Konsumation fest. Eugen Rentsch, Leiter Betäubungsmitteldelikte bei der Kantonspolizei St. Gallen, sagte dazu: «Die Sicherstellungen von Ecstasy sind am Open Air St. Gallen im Vergleich zu den alltäglichen Werten etwa eineinhalb mal so hoch», sagt er. Die am Festival festgestellte Menge liege über dem erwarteten Bereich.

Ecstasy-Pillen sind an Festivale einfacher einzunehmen als Kokain

Zugenommen hat laut der Studie auch der Amphetamin-Gehalt und der Cannabis-Gehalt im Abwasser. Insbesondere beim Cannabis sei die Steigerung aber deutlich schwächer ausgefallen, als dies erwartet worden war. Normalerweise sei Cannabis die an Musikfestivals am meisten sichergestellte Droge, sagt Polizist Rentsch.