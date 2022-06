Von Wild zu Kings: Schweizer NHL-Star Kevin Fiala unterschreibt in Los Angeles Monster-Vertrag

Kevin Fiala war einer der Schweizer Stars, der für die WM in Finnland im Mai absagten. Das, weil der 25-Jährige um einen neuen Vertrag in der NHL kämpfte. Nun zeigt sich, dass das eine weise Entscheidung für den St. Galler gewesen war. Nicht nur, dass die Nati an der WM verfrüht im Viertelfinal scheiterte. Nein, Fiala hat nun auch einen neuen Club gefunden, der ihn fürstlich entlöhnt.

Zwar bleibt der Stürmer nicht mehr bei den Minnesota Wild, für die er in den letzten vier Saisons aufs Eis lief. Aber mit den Los Angeles Kings hat er eine andere Franchise gefunden, die dem 34-fachen Schweizer Nationalspieler einen Millionenvertrag unterbreitet. Wie diverse NHL-Journalisten berichten, soll Fiala in den sieben Jahren 7,6 Millionen Franken jährlich verdienen. Den umgekehrten Weg von LA nach Minnesota macht Verteidiger Brock Faber. Ausserdem erhalten die Wild einen Erstrunden-Pick.

Fiala spielt seit 2015 in der NHL. Seine Karriere in der besten Liga der Welt startete er bei den Nashville Predators, bei den Preds ist der Berner Roman Josi Captain. Während der Saison 2018/19 wurde Fiala von Nashville nach St. Paul zu den Wild getradet. In der letzten Saison machte der St. Galler in 88 Spielen (inklusive Playoffs) 88 Skorerpunkte (33 Tore und 55 Assists).