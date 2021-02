In Josis Privatleben läuft es also gut, in seinem Berufsleben weniger.

Der Schweizer NHL-Star Roman Josi ist Papa geworden! Das verkündeten der 30-Jährige und seine Ehefrau Ellie Ottaway-Josi auf Instagram. So brachte die 26-Jährige am Samstagabend Sohn Luca James zur Welt.

Für Josi und seine Ehefrau ist es das erste Kind, geheiratet haben sie im Sommer 2019. Und ganz besonders süss: Im September 2020 kündigte das Paar den bevorstehenden Nachwuchs an – samt Geburtstermin. Josi und Ottaway-Josi nannten den 14. Februar. Heisst: Nachwuchs Luca James hielt sich beinahe an den Termin.

Mit Nashville verliert er

So gut es in Josis Privatleben läuft, so holprig verläuft es dem Schweizer NHL-Star mit seinen Nashville Predators. Das Team liegt am Ende der Tabelle und verlor auch nachdem Josi Papa geworden ist. Die Predators kassierten gegen die Detroit Red Wings eine 2:4-Niederlage, nach 28 Minuten lagen sie bereits mit 0:3 zurück. Josi, der Captain, verliess am Ende der Partie das Eis mit einer Minus-2-Bilanz.