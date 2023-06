Sicherheitsbericht 2022: Schweizer ÖV ist einer der sichersten

Wer in der Schweiz den ÖV benutzt, ist sehr sicher unterwegs, wie aus dem Sicherheitsbericht 2022 des Bundesamtes für Verkehr (BAV) hervorgeht. Die Wahrscheinlichkeit, in einem Auto zu verunfallen, ist im Vergleich etwa 93-mal höher, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Noch vorsichtiger müssen Velofahrerinnen und Velofahrer sein, denn hier ist das Risiko eines Unfalls um 1096-mal höher als im Zug. Am gefährlichsten ist die Nutzung eines Töffs. Das Risiko, als Töfffahrerin oder Töfffahrer zu verunfallen, ist 2539-mal höher als bei Zugpassagieren.